Жителям Приангарья озвучили схему доступа к мобильному интернету при ограничении

В Минцифрах разработали систему, которая позволит пользоваться необходимыми сервисами.

Источник: IrkutskMedia.ru

Для жителей Иркутской области и других российских регионов создали схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений. Такую информацию сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, отметив, что граждане смогут пользоваться всеми востребованными сервисами, в том числе маркетплейсами, доставкой и такси. Кроме того, специалисты проведут ряд мероприятий для того, чтобы россияне могли также без сбоев пользоваться банкоматами, сервисами оплаты и другими, передает ИА IrkutskMedia.

Схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений разработали специалисты Минцифры совместно с операторами сотовой связи, пишет ТАСС. Также власти намерены ввести ограничения на работу иностранных sim-карт. Так, их будут ограничивать в течение пяти часов после попадания на территории России.

Напомним, 8 августа власти Иркутской области проинформировали жителей об ограничении мобильного интернета на ряде территорий региона.