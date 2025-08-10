Жителям Приангарья озвучили схему доступа к мобильному интернету при ограничении

Для жителей Иркутской области и других российских регионов создали схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений. Такую информацию сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, отметив, что граждане смогут пользоваться всеми востребованными сервисами, в том числе маркетплейсами, доставкой и такси. Кроме того, специалисты проведут ряд мероприятий для того, чтобы россияне могли также без сбоев пользоваться банкоматами, сервисами оплаты и другими, передает ИА IrkutskMedia.
Схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений разработали специалисты Минцифры совместно с операторами сотовой связи, пишет ТАСС. Также власти намерены ввести ограничения на работу иностранных sim-карт. Так, их будут ограничивать в течение пяти часов после попадания на территории России.
Напомним, 8 августа власти Иркутской области проинформировали жителей об ограничении мобильного интернета на ряде территорий региона.