Погода в Челябинской области с 11 августа будет тяготеть к осени

В понедельник облачно с прояснениями, предстоящей ночью местами прошумят кратковременные дожди, грозы, плюс 10−15 градусов, в низинах — до 7 градусов; днем повсеместно прогнозируются кратковременные дожди, кое-где прозвучат грозы, плюс 20−25, в горах — до 17 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, его скорость 3−8 м/с, днем локально порывы до 14 м/с.