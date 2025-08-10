Ричмонд
Погода в Челябинской области с 11 августа будет тяготеть к осени

Погода в Челябинской области с 11 августа будет тяготеть к осени, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Сначала дожди на Урале спровоцирует образующийся в Заволжье циклон, затем, 12—13 августа, он вступит во взаимодействие с областью низкого атмосферного давления над Западной Сибирью, осадки пройдут повсеместно.

Неустойчивая погода почти с ежедневными осадками сохранится до конца недели, температура воздуха не выше 20−25 градусов днем, 12−13 — ночью.

В понедельник облачно с прояснениями, предстоящей ночью местами прошумят кратковременные дожди, грозы, плюс 10−15 градусов, в низинах — до 7 градусов; днем повсеместно прогнозируются кратковременные дожди, кое-где прозвучат грозы, плюс 20−25, в горах — до 17 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, его скорость 3−8 м/с, днем локально порывы до 14 м/с.

Непосредственно в Челябинске 11 августа ночью слабый дождь и плюс 13−15, днем ожидается кратковременный дождь, не исключена гроза, плюс 20−22 градуса. Ветер восточной четверти 3−8 м/с, днем порывы до 11 м/с.