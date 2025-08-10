Собянин: в Москве упростят установку коммерческих зарядных станций

«Оборудование должно быть совместимо с городской цифровой системой. Это позволит контролировать работу станций, а водители смогут находить и бронировать доступные зарядки», — написал он.
В каждый комплекс войдут зарядные станции и нестационарные магазины и кафе. При этом за системные нарушения договор с инвестором будет расторгнут.
Как отметил мэр столицы, нововведение станет перспективным видом деятельности для городского бизнеса. Оно простимулирует дальнейшую электрификацию личного и коммерческого транспорта.
Ранее в Москве разработали единые требования к размещению зарядных станций для электротранспорта. С этого года 5% всех парковок оборудуют устройствами для зарядки такого транспорта. В следующем году зарядками планируется обеспечить 10% парковочных мест, а в 2027 году — 15%. Правила касаются проектов нового строительства и реконструкции существующих объектов.