Собянин: в Москве упростят установку коммерческих зарядных станций

Ранее в Москве разработали единые требования к размещению зарядных станций для электротранспорта. С этого года 5% всех парковок оборудуют устройствами для зарядки такого транспорта. В следующем году зарядками планируется обеспечить 10% парковочных мест, а в 2027 году — 15%. Правила касаются проектов нового строительства и реконструкции существующих объектов.