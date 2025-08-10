Ричмонд
«Ночь за ночью смотрела в темноту». Под Минском кошка вернулась домой через три дня, пропав во время сильного ветра и непогоды

Под Минском кошка пропала во время непогоды и вернулась домой через три дня.

Источник: Комсомольская правда

Под Минском кошка пропала во время непогоды и вернулась домой через три дня. Историю изданию pristalica.by рассказала жительница агрогородка Юзуфово Инна.

Женщина признается, что в тот день на улице бушевала непогода с сильным ветром. Две ее кошки — Рыжуля и Мурка — пропала. Однако поздней ночью Рыжуля вернулась. А второй кошки по-прежнему не было.

Хозяйка добавляет, что два дня жила в тревоге, расклеивала объявления, спрашивала у соседей и дежурила у двери на террасу, надеясь увидеть Мурку.

— Спала в зале, откуда видно улицу. Ночь за ночью смотрела в темноту. Даже в ушах звенело от напряжения, — признается женщина.

Она отметила, что на третью ночь Рыжуля стала беспокоиться. И в какой-то момент появилась пропавшая кошка Мурка. Женщина подчеркнула: животное просто село под дверью, будто ничего не случилось.

— Я была в шоке. А вторая кошка кинулась к ней — вылизывала, обнимала. Это было так трогательно, — сообщила хозяйка.

