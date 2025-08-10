В Новосибирске стало известно, кто получит выплаты на детей к 1 сентября

Ученику из многодетной семьи: ежегодная компенсация в размере 4 000 рублей на приобретение школьной формы и канцелярских товаров (также обычно начисляется автоматически через СФР/ «Электронную школу», в случае возникновения проблем следует обращаться в органы социальной поддержки или МФЦ, имея при себе паспорт и справку из школы).