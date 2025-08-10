В Новосибирске стало известно, кто получит выплаты на детей к 1 сентября

В сети активно распространяются сведения о денежных средствах, которые якобы будут перечислены родителям учеников в преддверии Дня знаний. Правда ли это?
Федеральные выплаты для детей к 1 сентября
Группа депутатов Государственной Думы внесла на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате к 1 сентября. Предлагаемая сумма равна прожиточному минимуму для детей (на данный момент 17 773 рубля).
Согласно проекту, выплата полагается родителю ребенка в возрасте от 6 до 18 лет (6 лет должно исполниться до 1 сентября) или родителю/инвалиду (18−23 года), обучающемуся по общеобразовательной программе.
Обязательным условием является наличие российского гражданства и проживание на территории РФ. Важно отметить, что законопроект еще не принят и находится на рассмотрении в правительстве.
Выплаты на детей к 1 сентября в Новосибирской области
В Новосибирской области выплаты ко Дню знаний предусмотрены, но право на их получение имеют только многодетные семьи.
Первокласснику из многодетной семьи: однократная выплата в размере 5 500 рублей (как правило, начисляется автоматически через СФР до 10 октября).
Ученику из многодетной семьи: ежегодная компенсация в размере 4 000 рублей на приобретение школьной формы и канцелярских товаров (также обычно начисляется автоматически через СФР/ «Электронную школу», в случае возникновения проблем следует обращаться в органы социальной поддержки или МФЦ, имея при себе паспорт и справку из школы).
Ребенку из многодетной семьи, поступившему в ВУЗ: однократная выплата в размере 11 000 рублей (заявление подается в СФР/МФЦ до 31 декабря года поступления; необходимы паспорт, справка из ВУЗа, удостоверение многодетной семьи).
Информация о выплатах к 1 сентября всем жителям страны, имеющим детей школьного возраста, является недостоверной. На данный момент существует лишь законодательная инициатива. Тем не менее, в каждом регионе предусмотрены меры поддержки для семей, воспитывающих школьников.
