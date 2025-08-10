МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси из-за погоды 10 августа

В ведомстве отметили, что синоптики на воскресенье, 10 августа, объявили оранжевый уровень опасности. Согласно данным Белгидромета, на большей территории Беларуси прогнозируются грозы, местами возможны сильные ливни, шквалистый ветер порывами от 15 до 20 метров в секунду. По западу в отдельных районах страны ветер усилится до 24 метров в секунду. В дневные часы температура воздуха составит от +22 до +28 градусов, по югу — до +30 градусов.