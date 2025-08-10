МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси из-за погоды 10 августа. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве отметили, что синоптики на воскресенье, 10 августа, объявили оранжевый уровень опасности. Согласно данным Белгидромета, на большей территории Беларуси прогнозируются грозы, местами возможны сильные ливни, шквалистый ветер порывами от 15 до 20 метров в секунду. По западу в отдельных районах страны ветер усилится до 24 метров в секунду. В дневные часы температура воздуха составит от +22 до +28 градусов, по югу — до +30 градусов.
В МВД подчеркивают: указанные погодные условия могут осложнить обстановку на дороге. Водителям следует контролировать свое самочувствие, быть максимально собранными за рулем. Рекомендуется пить достаточное количество воды. А при первых признаках недомогания или же сонливости, необходимо остановиться за пределами дороги в тени, отдохнуть и умыть прохладной водой.
В пресс-службе обращают внимание, что страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимым следует отказаться от поездок без крайней необходимости. В том случае, если от поездки невозможно отказаться, то рекомендуется брать с собой все необходимые лекарства.
В МВД советуют ни в коем случае не оставлять детей и животных одних в автомобиле.
«Под палящим солнцем салон нагревается с такой интенсивностью, что температура, опасная для жизни, будет достигнута через 15−20 минут», — обратили внимание в ведомстве.
При ветреной погоде и грозе водителям не следует парковаться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо закрепленных и конструкций с высокой парусностью. В момент движения на авто необходимо учитывать, что ветер может выносить на проезжую часть сорванные дорожные блоки и знаки, рекламные щиты, фрагменты деревьев. При выезде на открытые участки дороги водителям рекомендуется держать руль двумя руками и быть готовым к внезапным боковым порывам.
В пресс-службе уточняют, что при дожде следует соблюдать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, а также включить ближний свет фар. Водителям нужно отказаться от лишних маневров, торможений, резких разгонов и движений рулем.
«Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности, дети до 12 лет перевозиться в специальных удерживающих устройствах. В условиях ливня не оставляйте автомобиль в низинах из-за опасности затопления», — предупредили в МВД.
