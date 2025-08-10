Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградская транспортная прокуратура проконтролировала ситуацию в аэропорту

В калининградском аэропорту в субботу отменили 3 рейса и задержали 22.

О ситуации в воздушной гавани сообщили представители Северо-Западной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

Рассказали также, что рейсы задерживались на вылет в обе столицы, Екатеринбург, Казань, Уфу. С задержкой прибыли борты из Уфы, Архангельска, Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. В прокуратуре отметили, подчеркнули, что аэропорт работал в штатном режиме. Ведомство контролировало соблюдение прав пассажиров и предоставление положенных услуг.

Ранее в калининградском «Храброво» отметили увеличение пассажиропотока.