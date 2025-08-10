Калининградская транспортная прокуратура проконтролировала ситуацию в аэропорту

О ситуации в воздушной гавани сообщили представители Северо-Западной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.
Рассказали также, что рейсы задерживались на вылет в обе столицы, Екатеринбург, Казань, Уфу. С задержкой прибыли борты из Уфы, Архангельска, Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. В прокуратуре отметили, подчеркнули, что аэропорт работал в штатном режиме. Ведомство контролировало соблюдение прав пассажиров и предоставление положенных услуг.
Ранее в калининградском «Храброво» отметили увеличение пассажиропотока.