В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий

Осадки в городе будут сопровождаться порывистым ветром, подчеркнули в ведомстве.
Сегодня в Петербурге также местами ожидаются осадки в виде кратковременных дождей и гроз. В понедельник всё повторится, но будет тепло — до 22 градусов.
В понедельник, 11 августа, погода в Петербурге испортится. Местами ожидаются ливни и грозы, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС.
