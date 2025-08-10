Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий

В понедельник, 11 августа, погода в Петербурге испортится. Местами ожидаются ливни и грозы, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 88% 764 мм рт. ст. +21°
Источник: Фонтанка.ру

Осадки в городе будут сопровождаться порывистым ветром, подчеркнули в ведомстве.

Сегодня в Петербурге также местами ожидаются осадки в виде кратковременных дождей и гроз. В понедельник всё повторится, но будет тепло — до 22 градусов.