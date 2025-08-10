Умер режиссер Юрий Бутусов

«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю. Н.», — написала она, прикрепив к публикации фото Бутусова.
О его смерти также сообщил актер и режиссер Александр Молочников. «Какой-то жуткий бред. Погиб Юрий Николаевич. Великий режиссер. Без него бы ничего не было сделано», — написал он в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Театральный критик, заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский рассказал, что Бутусов утонул во время отпуска в Болгарии. "Пошел в море. Волна сбила и утащила.
Утащила от всех. От нас. От семьи. В Созополе. Тело в Бургасе", — приводит его слова журналистка и писательница Сусанна Альперина.
РБК направил запрос в Рижский русский театр им. М. Чехова, Вильнюсский старый театр, в большой театр в городе Тронхейм, обратился за комментарием к Варваре Шмыковой, Александру Молочникову, в пресс-службу театра Вахтангова, в пресс-службу театра им. Ленсовета.
Юрий Бутусову было 63 года. Он стал известен в 1996-м благодаря спектаклю «В ожидании Годо», который был дипломным на курсе Вениамина Фильштинского в ЛГИТМиКе. Постановка, в которой главные роли сыграли Константин Хабенский, Михаил Трухин, Михаил Пореченков, получил две премии «Золотая маска» и был отмечен призом за лучшую режиссуру на фестивале «Рождественский парад».
