Умер режиссер Юрий Бутусов

Юрий Бутусову было 63 года. Он стал известен в 1996-м благодаря спектаклю «В ожидании Годо», который был дипломным на курсе Вениамина Фильштинского в ЛГИТМиКе. Постановка, в которой главные роли сыграли Константин Хабенский, Михаил Трухин, Михаил Пореченков, получил две премии «Золотая маска» и был отмечен призом за лучшую режиссуру на фестивале «Рождественский парад».