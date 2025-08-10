Красноярцы могут получить письма от мошенников про фиктивные штрафы от ГИБДД

Жители России столкнулись с новой схемой обмана — злоумышленники рассылают фальшивые постановления о нарушении ПДД. Письма приходят по электронной почте или в мессенджерах с требованием оплатить штраф до 1 августа. Об этом сообщил канал t.me/cyberpolice_rus.
Документы в формате PDF содержат реальные персональные данные, что повышает доверие жертв. В письмах размещена кнопка «оплатить сейчас», ведущая на поддельные сайты. Порталы аферистов копируют интерфейс государственных сервисов. Также по ссылкам могут открываться сайты с вредоносным ПО.
Липовые уведомления о штрафах поступают исключительно через официальные каналы, включая портал «Госуслуги».
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что жители края перевели мошенникам 1,6 млрд рублей.