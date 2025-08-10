Красноярцы могут получить письма от мошенников про фиктивные штрафы от ГИБДД

Жители России столкнулись с новой схемой обмана — злоумышленники рассылают фальшивые постановления о нарушении ПДД. Письма приходят по электронной почте или в мессенджерах с требованием оплатить штраф до 1 августа. Об этом сообщил канал t.me/cyberpolice_rus.