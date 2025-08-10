Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане

«Около 65% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 35% — на русском, 89 человек — на английском языке. В первый день проведения ЕНТ сдают 2,2 тыс. человек», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в августовском ЕНТ принимают участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), выпускники организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, студенты желающие перевестись из творческих специальностей на другие, студенты желающие из других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты.
«Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом, прием осуществляется приемными комиссиями вузов», — добавили в министерстве.