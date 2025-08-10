Валерий Леонтьев прокомментировал свое участие в «Новой волне» в Казани

«Казань — древний город с богатейшей и сложной историей, для меня большая честь выступить именно здесь. Я хорошо помню времена, когда все мечтали попасть в Юрмалу — либо как артисты, либо как зрители. Сегодня география изменилась, но суть осталась прежней — открывать новые таланты и радовать публику встречами с любимыми исполнителями», — цитирует Валерия Леонтьева «МК».