Валерий Леонтьев прокомментировал свое участие в «Новой волне» в Казани

Российский певец Валерий Леонтьев впервые поделился своими эмоциями по поводу участия в фестивале «Новая волна» в Казани.
76-летнего артиста не было видно на сцене несколько лет — Валерий Леонтьев взял паузу после масштабного гастрольного тура, посвященного его 70-летию. Однако, спустя пять лет, в конце 2024 года, певец принял участие в юбилейных концертах Игоря Крутого.
Маэстро выступил в качестве одного из организаторов и членов жюри «Новой волны», поэтому Валерий Леонтьев не смог ему отказать и принял приглашение на участие в фестивале.
«Казань — древний город с богатейшей и сложной историей, для меня большая честь выступить именно здесь. Я хорошо помню времена, когда все мечтали попасть в Юрмалу — либо как артисты, либо как зрители. Сегодня география изменилась, но суть осталась прежней — открывать новые таланты и радовать публику встречами с любимыми исполнителями», — цитирует Валерия Леонтьева «МК».
Напомним, международный музыкальный фестиваль «Новая волна» пройдет в Казани