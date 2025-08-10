Археологи нашли железный топор и наконечник стрелы на древнем кладбище Беларуси, подробности пишет Sputnik.by.
Научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории Национальной академии наук Александр Вашанов отметил, что специалисты продолжают раскопки на поселении Клишино-1, где были обнаружены самые древние погребения на территории Беларуси.
Вашанов уточнил, что в момент разбора объекта, представляющего собой выкладку из обоженных камней, где встречабтся кости животных и иглы, удалось найти два металлических артефакта. Речь идет про наконечник стрелы IV-III века до нашей эры (указана предварительная датировка) и железный топор.
— Это не самая распространенная для Беларуси находка. Этот объект мы еще разбираем. Понять, что это такое, можно будет только после завершения работы с ним, — заметил специалист.
По словам археолога, это может быть и очаг, и какая-то технологическая каменная выкладка.
