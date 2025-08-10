Ричмонд
Минниханов посетил новое пожарное депо в Высокой Горе

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел новое здание пожарного депо, открывшееся в Высокой Горе.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Комплекс рассчитан на два машино-места, в нем также оборудованы учебный класс для повышения квалификации сотрудников и комната отдыха.

Пожарный пост будет обеспечивать безопасность 18 населенных пунктов, 30 садовых некоммерческих товариществ и трех детских оздоровительных лагерей.

