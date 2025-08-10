Жители Красноярского края перечислили мошенникам 54 млн рублей за неделю

С начала 2025 года жертвами интернет-аферистов стали 5 847 жителей Красноярского края. Общий ущерб превысил 1,6 млрд рублей. Правоохранителям удалось раскрыть 27% таких преступлений — 936 дел, из которых 502 уже направлены в суд. Об этом рассказали 9 августа в прокуратуре региона.