Жители Красноярского края перечислили мошенникам 54 млн рублей за неделю

С начала 2025 года жертвами интернет-аферистов стали 5 847 жителей Красноярского края. Общий ущерб превысил 1,6 млрд рублей. Правоохранителям удалось раскрыть 27% таких преступлений — 936 дел, из которых 502 уже направлены в суд. Об этом рассказали 9 августа в прокуратуре региона.
Только за прошедшую неделю злоумышленники похитили у 222 жителей региона более 54 млн рублей. Наиболее распространенными схемами стали: фейковые криптобиржи — 27 случаев, звонки от лжесотрудников спецслужб — 74 случая, фишинговые ссылки на магазины — 29, мошенничество через соцсети — 9 случаев. В 83 эпизодах преступники использовали другие способы обмана.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что сибиряки могут получать от преступников письма про фиктивные штрафы от ГИБДД.