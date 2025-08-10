В УДС «Молот» пройдет первый этап международной «Битвы роботов»

Первый этап международного чемпионата по битве роботов пройдет 23 августа в Перми в универсальном Дворце спорта «Молот». В нем примут участие 16 команд с роботами до 110 кг и 12 команд с мини-роботами весом до 1,5 кг. Команды подготовлены вузами, предприятиями и частными лицами. Ожидается участие команд из Ирана, Казахстана и Индии.
Начало церемонии открытия — в 12.00, затем состоятся несколько туров поединков роботов. Вторая часть программы откроется в 18.00, она будет включать схватки мини-роботов и заключительный тур у тяжеловесов. Билеты доступны на сайте Битвы роботов и в сообществе ВКонтакте. Трансляция будет организована на VK Видео.
Прикамье на нынешнем этапе будет представлять финалист прошлого года команда «Зверобой» с одноименным роботом категории до 110 кг. Вторая пермская команда BEEKEEPERS присоединится к турниру на следующих этапах.