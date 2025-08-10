В УДС «Молот» пройдет первый этап международной «Битвы роботов»

Первый этап международного чемпионата по битве роботов пройдет 23 августа в Перми в универсальном Дворце спорта «Молот». В нем примут участие 16 команд с роботами до 110 кг и 12 команд с мини-роботами весом до 1,5 кг. Команды подготовлены вузами, предприятиями и частными лицами. Ожидается участие команд из Ирана, Казахстана и Индии.