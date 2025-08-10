В 2026 году в центре Ростова появится новый сквер

Ростову критически не хватает зелени, и мы неоднократно уже говорили об этом. В иные времена здесь скорее всего воткнули бы очередную высотку или коммерческий объект, но те времена прошли. Настало время, что называется, собирать камни и озеленять. Без новых зеленых насаждений Ростов задохнется, а мы с вами должны помочь нашему родному городу задышать полной грудью.