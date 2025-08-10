Ричмонд
В 2026 году в центре Ростова появится новый сквер

Ростовская область, 10 августа 2025. DON24.RU. В центре Ростова, на пустыре, возникшем после сноса аварийного дома по улице Социалистической, 129, в следующем году появится новый сквер. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

В июле создание этого сквера утвердили на заседании градостроительного совета, который возглавляет врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. При осмотре территории будущего сквера глава региона акцентировал внимание городских властей на озеленении.

Ростову критически не хватает зелени, и мы неоднократно уже говорили об этом. В иные времена здесь скорее всего воткнули бы очередную высотку или коммерческий объект, но те времена прошли. Настало время, что называется, собирать камни и озеленять. Без новых зеленых насаждений Ростов задохнется, а мы с вами должны помочь нашему родному городу задышать полной грудью.

сказал Юрий Слюсарь

Глава региона поставил задачу — до конца этого года подготовить проект благоустройства сквера и обсудить его с ростовчанами, уточнить у горожан, как они хотели бы назвать будущую зону отдыха. Также Юрий Слюсарь предложил создать на фасаде дома рядом со сквером мурал. Что на нем будет изображено, решат жители.