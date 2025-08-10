В Омске стартовала регистрация на «Поезд Победы»

Уже 11 августа в Омск прибудет «Поезд Победы», (12+). Уникальная передвижная выставка-музей на железнодорожном вокзале откроется для омичей в 09:00. В десяти вагонах поезда будут работать тематические экспозиции, рассказывающие о ключевых событиях Великой Отечественной войны. А для того, чтобы информация воспринималась лучше, посетителей выставки будут погружать в атмосферу военных лет с помощью современных технологий. Поезд оснащен проекторами, видеостенами и сенсорными столами.
В каждом вагоне «Поезда Победы» — уникальная экспозиция, которая расскажет омичам о том или ином ключевом событии Великой Отечественной войны. Расскажут посетителям не только об исторических фактах, но и о людях, внесших свой вклад в большую Победу. Отдельно — об омичах, которые тоже сражались с врагом на фронте. И в тылу. Омск — город трудовой доблести.
Все максимально правдоподобно: для реалистичности и полного погружения в атмосферу военных лет создатели проекта использовали современные технологии. Так, в каждом вагоне — новейшее оборудование. Всего в поезде 50 проекторов, 18 видеостен и 12 сенсорных столов.
Фигуры для экспозиций создавали 70 художников, использовано около тонны пластилина и скульптурной глины. Такого количества многофигурных композиций нет ни в одном музее мира. А больше половины экспонатов — оригинальные вещи 1930−1940-х годов. Что делает передвижную выставку по-настоящему уникальной.
«Поезд Победы» уже побывал во многих городах нашей страны. Сейчас поезд в соседней Тюмени. В Омск прибудет утром 11 августа. В 09:00 для омичей откроется выставка. Кстати, вход бесплатный. Но необходимо зарегистрироваться на официальном сайте — поездпобеды.рф. Билеты с подтверждением приходят на электронную почту. Выставка рассчитана на посетителей старше 12 лет.