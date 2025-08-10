В Омске стартовала регистрация на «Поезд Победы»

В каждом вагоне «Поезда Победы» — уникальная экспозиция, которая расскажет омичам о том или ином ключевом событии Великой Отечественной войны. Расскажут посетителям не только об исторических фактах, но и о людях, внесших свой вклад в большую Победу. Отдельно — об омичах, которые тоже сражались с врагом на фронте. И в тылу. Омск — город трудовой доблести.