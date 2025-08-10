Крымский мост сейчас — обстановка на 14 часов

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 940 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 825 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.