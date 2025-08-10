Крымский мост сейчас — обстановка на 14 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. На Крымском мосту скопились трехчасовые очереди с двух сторон мостового перехода, в них находятся 1765 машин. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 14 часов.