Врио главы Ростовской области поздравил строителей с профессиональным праздником

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале поздравил строителей с профессиональным праздником. Пост был опубликован сегодня, 10 августа.
— Благодаря вашему труду появляются новые дома. Вы возводите школы, больницы и культурные центры. Все это — фундамент нашей жизни, — отметил Юрий Слюсарь.
Донской глава напомнил, что сейчас регион переходит на новые стандарты градостроительства. Теперь при проектировании жилых комплексов сразу будут предусматривать всю необходимую инфраструктуру. Это позволит создать комфортные условия в каждом микрорайоне.
— Кто-то поведет ребенка в новый детсад, кто-то воспользуется современной поликлиникой рядом с домом, кто-то проведет выходной в благоустроенном парке — и каждый в этот момент вспомнит и поблагодарит именно вас, — добавил Юрий Слюсарь.
Врио губернатора поблагодарил строителей за профессионализм и преданность делу. Он пожелал им здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
