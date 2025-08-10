Красноярск готовится к дождливой рабочей неделе

С 11 по 15 августа в Красноярске прогнозируют дождливую и ветреную погоду. По данным Gismeteo, осадки зафиксируют во все дни предстоящей недели, кроме среды.
Завтра, в понедельник, столбики термометров покажут днем +19°C. Во вторник станет немного теплее — до +21°C. Больше всего воздух прогреется в среду, пятницу и субботу — до +24 градусов. В четверг — до +22, в воскресенье до +23°C.
В течение всей недели ветер будет дуть со скоростью 1−4 м/с, при порывах — до 5−8 метров в секунду.
11, 14 и 17 августа прогнозируют грозы.
