«Располагаем сведениями о том, что бобра на данном водном объекте не обнаружили». Специалист сказала, что могло осушить целое озеро под Лепелем

Специалист сказала, что озеро под Лепелем мог осушить не бобер. Подробности сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Для местных жителей осушение озера Щуровка (Кострицкое) в Лепельском районе стало настоящим ЧП. В эфире замечают: рядом водоемов нет, поэтому на указанном озере собирались с друзьями на рыбалку и шашлык. Местные жители рассказывают, что рыба есть вся: щука, карась, окунь. Сейчас на месте озеро — болото. Местные полагают, что виновником указанного стал бобер (подробнее мы писали здесь).
В эфире отметили, что в конце июля 2025 года уровень воды упал на полметра, озеро мельчало стремительно, рыболовы старались вручную сражаться со стихией. В частности, они засыпали промоину битым кирпичом. Несмотря на это, ее прорвало окончательно.
Специалист сказала, что озеро под Лепелем мог осушить не бобер. Фото: скриншот с видео ОНТ.
Местные власти для спасения озера выделили спецтехнику. Спустя несколько дней после прорыва была отсыпана новая дамба.
— Мы располагаем сведениями о том, что бобра на данном водном объекте не обнаружили. Возможной причиной возникшей ситуации могло стать увеличение количества осадков, которое способствовало размыву обваловки данного водного объекта ну и, соответственно, произошли такие последствия, — объяснила начальник Лепельской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Баженова.
На телеканале обратили внимание, что у местных жителей на указанный счет свое мнение. Они подчеркивают, что в 2024 году спасали дамбы от бобра, который подкопал нору. Однако в тот момент промоину удалось укрепить своими силами, а бобра смогли снять на видео.
