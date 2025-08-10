«Располагаем сведениями о том, что бобра на данном водном объекте не обнаружили». Специалист сказала, что могло осушить целое озеро под Лепелем

Для местных жителей осушение озера Щуровка (Кострицкое) в Лепельском районе стало настоящим ЧП. В эфире замечают: рядом водоемов нет, поэтому на указанном озере собирались с друзьями на рыбалку и шашлык. Местные жители рассказывают, что рыба есть вся: щука, карась, окунь. Сейчас на месте озеро — болото. Местные полагают, что виновником указанного стал бобер (подробнее мы писали здесь).