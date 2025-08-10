Ярко-оранжевые и сочные: в центре Омска поспели абрикосы

В самом центре города плодоносить начало знаменитое абрикосовое дерево. Ярко-оранжевыми сочными фруктами усыпана вся крона, плоды уже даже начали падать на землю. Абрикосами в буквальном смысле усыпана вся площадь у кинотеатра «Маяковский».
Омичей и гостей города абрикосовое дерево приятно удивило. Теперь мимо него не может пройти практически никто: кто-то фотографируется, кто-то пробует спелые фрукты.
Напомним, цвести абрикосовое дерево начало весной. Правда, цветение длилось всего 10 дней. Тогда омичи тоже не могли пройти мимо пышного дерева, фотографировались возле него постоянно. В том числе и гости города. Абрикосовое дерево уже стало негласной достопримечательностью Омска.