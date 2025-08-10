Ярко-оранжевые и сочные: в центре Омска поспели абрикосы

Напомним, цвести абрикосовое дерево начало весной. Правда, цветение длилось всего 10 дней. Тогда омичи тоже не могли пройти мимо пышного дерева, фотографировались возле него постоянно. В том числе и гости города. Абрикосовое дерево уже стало негласной достопримечательностью Омска.