Самарцы стали чаще выбирать здоровый образ жизни

В Самаре отметили День физкультурника.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре все больше местных жителей стали выбирать здоровый образ жизни. Множество горожан приняли участие в праздновании Дня физкультурника.

Спортивные мероприятия, посвященные празднику, прошли в субботу, 9 августа, на самарской набережной. В течение всего вечера работали 45 площадок, гости могли попробовать себя в баскетболе, биатлоне, северной ходьбе, посмотреть на воздушных гимнастов, принять участие в турнирах по гиревому спорту и армрестлингу.

При этом аналитики выяснили, что 71% опрошенных самарцев стараются вести здоровый образ жизни. Жители Самары в возрасте до 34 лет чаще, чем представители более старшего поколения, придерживаются принципов здорового образа жизни.