Самарцы стали чаще выбирать здоровый образ жизни

Спортивные мероприятия, посвященные празднику, прошли в субботу, 9 августа, на самарской набережной. В течение всего вечера работали 45 площадок, гости могли попробовать себя в баскетболе, биатлоне, северной ходьбе, посмотреть на воздушных гимнастов, принять участие в турнирах по гиревому спорту и армрестлингу.