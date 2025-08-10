Самарцы стали чаще выбирать здоровый образ жизни

В Самаре все больше местных жителей стали выбирать здоровый образ жизни. Множество горожан приняли участие в праздновании Дня физкультурника.
Спортивные мероприятия, посвященные празднику, прошли в субботу, 9 августа, на самарской набережной. В течение всего вечера работали 45 площадок, гости могли попробовать себя в баскетболе, биатлоне, северной ходьбе, посмотреть на воздушных гимнастов, принять участие в турнирах по гиревому спорту и армрестлингу.
При этом аналитики выяснили, что 71% опрошенных самарцев стараются вести здоровый образ жизни. Жители Самары в возрасте до 34 лет чаще, чем представители более старшего поколения, придерживаются принципов здорового образа жизни.