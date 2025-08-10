Две улицы в честь Героев назовут в Западном микрорайоне Таганрога

Две улицы в Западном микрорайоне Таганрога назовут в честь Героев СВО и Великой Отечественной войны. Соответствующие решения опубликованы на сайте городской думы.
Судя по документам, речь идет об «элементах улично-дорожной сети в границах Западного жилого массива на пересечении Николаевского Шоссе и магистрали М23, между улицей Николаевское Шоссе и проездом Сенявина».
Теперь в Таганроге должны появиться улица Героев СВО и улица, названная в честь старшего сержанта Владимира Цыбулькина. В 1944 году его группа разведчиков освободила детей из таганрогских приютов, которых немцы использовали как доноров крови в селе Великая Лепетиха Херсонской области.
Также в приморском городе поддержали установку мемориальной доски советскому и российскому лингвисту, доктору филологических наук Галине Инфантовой.
Подпишись на нас в Telegram.