Две улицы в честь Героев назовут в Западном микрорайоне Таганрога

В Таганроге появятся улицы, посвященные Героям СВО и Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

Две улицы в Западном микрорайоне Таганрога назовут в честь Героев СВО и Великой Отечественной войны. Соответствующие решения опубликованы на сайте городской думы.

Судя по документам, речь идет об «элементах улично-дорожной сети в границах Западного жилого массива на пересечении Николаевского Шоссе и магистрали М23, между улицей Николаевское Шоссе и проездом Сенявина».

Теперь в Таганроге должны появиться улица Героев СВО и улица, названная в честь старшего сержанта Владимира Цыбулькина. В 1944 году его группа разведчиков освободила детей из таганрогских приютов, которых немцы использовали как доноров крови в селе Великая Лепетиха Херсонской области.

Также в приморском городе поддержали установку мемориальной доски советскому и российскому лингвисту, доктору филологических наук Галине Инфантовой.

