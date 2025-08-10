Две улицы в честь Героев назовут в Западном микрорайоне Таганрога

Теперь в Таганроге должны появиться улица Героев СВО и улица, названная в честь старшего сержанта Владимира Цыбулькина. В 1944 году его группа разведчиков освободила детей из таганрогских приютов, которых немцы использовали как доноров крови в селе Великая Лепетиха Херсонской области.