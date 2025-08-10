В Иркутске состоялись всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». В них приняли участие 10 команд из разных городов области: Ангарска, Иркутска Саянска, Бодайбо, Братска, Заларинского, Слюдянского, Тайшетского, Шелеховского районов. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.
— «Оранжевый мяч» — физкультурно-спортивный праздник, который популярен среди любителей уличного баскетбола и проводится — в День физкультурника, — прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В текущем году в соревнованиях зарегистрировалось более 100 команд, охватывающих четыре возрастные категории. Проведение мероприятия приурочено к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.