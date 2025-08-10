В Иркутске состоялись всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». В них приняли участие 10 команд из разных городов области: Ангарска, Иркутска Саянска, Бодайбо, Братска, Заларинского, Слюдянского, Тайшетского, Шелеховского районов. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.