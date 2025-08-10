В Лазаревском районе Сочи устанавливают указатели «Укрытие» на жилых домах

Ранее сообщалось, что в Сочи зарегистрировали 124 кандидата в депутаты Городского собрания. По данным пресс-службы администрации Сочи, в территориальную избирательную комиссию поступило 186 уведомлений о выдвижении, однако 21 кандидат не предоставил необходимые документы и утратил свой статус.