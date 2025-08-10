Ричмонд
В Лазаревском районе Сочи устанавливают указатели «Укрытие» на жилых домах

В Сочи устанавливают указатели с безопасными местами и укрытиями.

В Лазаревском районе Сочи работают над повышением безопасности жителей, включая установку указателей «Укрытие» на многоквартирных домах и приводят в порядок подвальные помещения.

Администрация района совместно с управляющими компаниями и представителями территориального общественного самоуправления реализует комплекс мер, направленных на обеспечение быстрой ориентации в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Сочи зарегистрировали 124 кандидата в депутаты Городского собрания. По данным пресс-службы администрации Сочи, в территориальную избирательную комиссию поступило 186 уведомлений о выдвижении, однако 21 кандидат не предоставил необходимые документы и утратил свой статус.