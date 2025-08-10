Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Летальный исход до 90% случаев». Врач сказал про самый опасный гриб в Беларуси

Врач назвал белорусам самый опасный гриб, сказав про летальный исход до 90%

Источник: Комсомольская правда

Заведующий отделением экстракорпоральных методов детоксикации и гемодиализа Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Сыч в эфире телерадиокомпании «Гродно» назвал белорусам самый опасный гриб, сказав про летальный исход до 90% случаев. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале телерадиокомпании «Гродно».

Врач, говоря о том, всегда ли помогает термическая обработка собранных грибов, заметил, что нет. Он пояснил: в некоторых грибах содержатся термостабильные яды, которые не выводятся даже после очень долгой обработки.

— Те яды, которые содержатся в бледной поганке, они при термической обработке не разрушаются. Варите вы их хоть несколько часов в нескольких водах — это не поможет. Самое главное: не взять этот гриб, — подчеркнул врач.

Специалист обратил внимание, что смертельная доза токсичного вещества альфа-аманитина, которое содержится в бледной поганке, составляет всего 0,1 микрограмма на килограмм веса.

— Грибов в количестве 30−40 граммов, то есть это один или два гриба, достаточно, чтобы или получить серьезные проблемы, или умереть. Даже несмотря на все современные достижения медицины, в том числе использование методов экстракорпоральной интоксикации, летальность при тяжелых отравлениях бледной поганкой достигает до 90%, — заявил врач.

Тем временем в Красную книгу Беларуси включены новые съедобные грибы: черная лисичка, сыроежка, каштановый гриб, похожий на белый.

Ранее Мингорсовет сказал, когда исчезнет неприятный запах в Минске.

Кроме того, МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси из-за погоды 10 августа.