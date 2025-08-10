Роскошный лайнер «Мустай Карим» бросил якорь в Волгограде

Утром 10 августа 2025 года на центральной набережной Волгограда пришвартовался четырехпалубный круизный лайнер «Мустай Карим» — флагман российского речного флота класса «река-море». Судно, названное в честь башкирского поэта, вызвало ажиотаж среди горожан и туристов.
«Мустай Карим» — первый за 60 лет пассажирский лайнер такого уровня, построенный в России. Он соответствует стандартам пятизвёздочного отеля: на борту — просторные каюты, рестораны, панорамные салоны и тренажёрные залы.
Лайнер совершает 20-дневный «Театральный круиз» с артистами театров Ленсовета и Московской комедии. Маршрут начался 30 июля в Москве, включил Углич, Кострому, Казань, Астрахань и другие города. Стоимость кают — от 441 800 рублей.
В 2020 году судно вошло в престижный список Significant Ships of 2020. Его конструкция позволяет плавать по Волге, Каме и выходить в моря — от Каспийского до Белого.