Роскошный лайнер «Мустай Карим» бросил якорь в Волгограде

Его увидели у главной набережной города.

Источник: Город Уфа

Утром 10 августа 2025 года на центральной набережной Волгограда пришвартовался четырехпалубный круизный лайнер «Мустай Карим» — флагман российского речного флота класса «река-море». Судно, названное в честь башкирского поэта, вызвало ажиотаж среди горожан и туристов.

«Мустай Карим» — первый за 60 лет пассажирский лайнер такого уровня, построенный в России. Он соответствует стандартам пятизвёздочного отеля: на борту — просторные каюты, рестораны, панорамные салоны и тренажёрные залы.

Лайнер совершает 20-дневный «Театральный круиз» с артистами театров Ленсовета и Московской комедии. Маршрут начался 30 июля в Москве, включил Углич, Кострому, Казань, Астрахань и другие города. Стоимость кают — от 441 800 рублей.

В 2020 году судно вошло в престижный список Significant Ships of 2020. Его конструкция позволяет плавать по Волге, Каме и выходить в моря — от Каспийского до Белого.