На улице 2-я Огородная в Красноярске снова сошел грунт после ливней

10 августа −2025 рядом с домом № 24 на улице 2-я Огородная повторно сошел грунт из-за сильных дождей. Инцидент повредил забор и вызвал трещину у новой ливневки. Наибольшую опасность представляет канализационный колодец, оказавшийся на краю образовавшегося обрыва. Об этом сообщила мэрия Красноярска со ссылкой на канал t.me/gradvestnik.