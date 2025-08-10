На улице 2-я Огородная в Красноярске снова сошел грунт после ливней

10 августа −2025 рядом с домом № 24 на улице 2-я Огородная повторно сошел грунт из-за сильных дождей. Инцидент повредил забор и вызвал трещину у новой ливневки. Наибольшую опасность представляет канализационный колодец, оказавшийся на краю образовавшегося обрыва. Об этом сообщила мэрия Красноярска со ссылкой на канал t.me/gradvestnik.
К месту происшествия прибыли специалисты управления капитального строительства, администрации Октябрьского района и подрядной организации. Они приступили к отводу ливневых вод, отсыпке склона и другим аварийным работам. Проблемную локацию огородили, транспорт отогнали от опасной зоны.
Завтра власти проведут экстренное совещание, где обсудят сложившую ситуацию. Напомним, ранее с жителями дома № 24 уже обсуждали планы по укреплению склона, но погодные условия ухудшили положение.
