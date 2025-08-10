«Нет цели завещать что-то миру»: Адабашьян — о дружбе с Крючковой, современном кино и искусственном интеллекте

— Это сегодня не в тренде. Но призы зрительских симпатий — очень красноречивая история, подходят, благодарят, но в основном это публика 40 плюс, которая привыкла к такому общению с искусством. А что до актуального кино, то мы его видим на платформах. Режиссер, называющий себя Колей, Васей или Мишей, снимает детектив. Главная героиня — гламурная сыщица-блондинка — живет в двухэтажной квартире, ездит на очень дорогой машине и носит на работу вечернее. Ей пишут, чтобы она «срочна прибыла». Она едет расследовать дело в другой роскошный дом, и там на зеркальном полу в красивой позе лежит другая гламурная блондинка в вечернем и в луже крови… Вскоре находится гламурный убийца. А вот жизнь гламурной сыщицы: у нее прекрасный муж, но с ним сложные отношения, и красавица-дочь, но в сложном возрасте…