Какая погода ожидается в понедельник в Узбекистане

Во всех регионах страны будет немного облачно, в горных районах местами переменная облачность. Ветер в основном восточный, в среднем 5−12 м/с. Однако в ряде районов его порывы могут усиливаться до 13−18 м/с, что приведет к пыльным бурям и ухудшению видимости.
В Ташкенте в понедельник будет немного облачно, без осадков. Восточный ветер — 5−10 м/с. Температура ночью составит +22…+24°C, днем поднимется до +38…+40°C.
Ночью температура воздуха по стране составит от +19 до +27°C, в пустынных зонах Бухарской и Навоийской областей — до +32°C. Днем в северо-западных регионах, включая Каракалпакстан и Хорезм, воздух прогреется до +33…+40°C, в центральных и южных областях — до +37…+42°C.
В горах ночью будет прохладнее — +15…+20°C, а днем температура поднимется до +28…+33°C.