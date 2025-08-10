Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какая погода ожидается в понедельник в Узбекистане

11 августа в Узбекистане сохранится жаркая и сухая погода. По данным синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 74% 764 мм рт. ст. +21°
Источник: Курсив

Во всех регионах страны будет немного облачно, в горных районах местами переменная облачность. Ветер в основном восточный, в среднем 5−12 м/с. Однако в ряде районов его порывы могут усиливаться до 13−18 м/с, что приведет к пыльным бурям и ухудшению видимости.

В Ташкенте в понедельник будет немного облачно, без осадков. Восточный ветер — 5−10 м/с. Температура ночью составит +22…+24°C, днем поднимется до +38…+40°C.

Ночью температура воздуха по стране составит от +19 до +27°C, в пустынных зонах Бухарской и Навоийской областей — до +32°C. Днем в северо-западных регионах, включая Каракалпакстан и Хорезм, воздух прогреется до +33…+40°C, в центральных и южных областях — до +37…+42°C.

В горах ночью будет прохладнее — +15…+20°C, а днем температура поднимется до +28…+33°C.