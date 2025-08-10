Какая погода ожидается в понедельник в Узбекистане

Во всех регионах страны будет немного облачно, в горных районах местами переменная облачность. Ветер в основном восточный, в среднем 5−12 м/с. Однако в ряде районов его порывы могут усиливаться до 13−18 м/с, что приведет к пыльным бурям и ухудшению видимости.