Фуникулёр в Нижнем Новгороде приостановит работу 11 и 12 августа

Это связано с техническим обслуживанием подъемника.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский фуникулёр будет закрыт для пассажиров 11 и 12 августа в связи с плановыми техническими работами. Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

Обслуживание необходимо для поддержания безопасной и бесперебойной работы этого исторического транспортного объекта. Уже с 13 августа фуникулёр возобновит свою работу по обычному графику — ежедневно с 10:00 до 21:00.

Стоимость проезда для взрослых составляет 350 рублей в одну сторону, при этом для обладателей «Карты жителя Нижегородской области» действует специальная цена — 250 рублей. Льготные категории граждан могут воспользоваться дополнительными скидками.

Напомним, что нижегородский фуникулёр, восстановленный в 2021 году, стал одной из самых популярных достопримечательностей города, соединяя Верхневолжскую и Нижневолжскую набережные.