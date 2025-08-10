Срок подготовки выписки из реестра муниципального имущества в Перми можно сократить до 5 рабочих дней

В реестре муниципального имущества Перми представлены все городские объекты — от зданий и отдельных жилых и нежилых помещений до дорог, спортплощадок, памятников и прочего. Сведения из реестра востребованы при переходе права собственности на объекты и для установления самого факта присутствия объекта в реестре.