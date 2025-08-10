В Самаре отключат горячую воду с 13 по 26 августа

В Самаре жителей предупредили об очередном этапе гидравлических испытаний. В областной столице пройдет ремонт 1-го теплового вывода Центральной котельной, сообщают в «Т Плюс».
С 13 по 26 августа горячую воду отключат в границах улиц: Гастелло, Стара-Загора, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, Ставропольской, Карбышева, Аэродромной, Мориса Тореза, Печерской, Гаражной и Блюхера.
Теплоэнергетики планируют проверить тепловые сети на прочность. После устранения всех дефектов горячую воду вернут в дома. Жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности, не оставлять машину у теплотрасс и люков колодцев.