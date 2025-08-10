Кукурузу рекордного размера 3,62 метра в высоту вырастили в Беларуси. Подробности привели в TikTok издания «Навіны Камянеччыны».
Согласно данным, рекордного размера кукурузу удалось вырастить в полях в Каменецком районе. Ее высота составляет 3,62 метра. В соцсети уточнили, что гибрид кукурузы «Саламандра» посеяли на поле организации «Савушкина пуща» 3 мая.
В частности, перед посевом специалисты внесли по 40 килограммов на гектар азотных удобрений. В качестве подкормки в фазу четырех-пяти листьев было внесено 30 кило азота в действующем веществе, а также по 30 кило суперфосфата, 120 кило калийных удобрений.
В Беларуси вырастили гигантскую кукурузу рекордного размера. Фото: TikTok @kamenec.by.
Видео в TikTok уже посмотрели 21,1 тысячи пользователей. Некоторые отмечают, что есть кукуруза и выше. Один из пользователей уточняет, что в 2025 году хорошая погода и для кукурузы, и для свеклы.
