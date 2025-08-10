Ограничение на посещение лесов действует во всех областях Беларуси

Так, эта мера введена во всех районах Брестской области. Также ограничено посещение лесов в большинстве районов Гродненской (за исключением Ошмянского и Сморгонского районов), Гомельской (за исключением Рогачевского, Жлобинского, Калинковичского и Мозырского), Могилевской (за исключением Круглянского, Шкловского, Горецкого и Дрибинского) и Минской (за исключением Мядельского, Вилейского, Смолевичского, Борисовского и Крупского) областей. В Витебской области ограничения касаются Россонского, Городокского, Ушачского, Лепельского, Шумилинского, Чашникского, Бешенковичского, Сенненского и Лиозненского районов.