Ограничение на посещение лесов действует во всех областях Беларуси

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничение на посещение лесов действует во всех областях Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Источник: Аргументы и факты

Так, эта мера введена во всех районах Брестской области. Также ограничено посещение лесов в большинстве районов Гродненской (за исключением Ошмянского и Сморгонского районов), Гомельской (за исключением Рогачевского, Жлобинского, Калинковичского и Мозырского), Могилевской (за исключением Круглянского, Шкловского, Горецкого и Дрибинского) и Минской (за исключением Мядельского, Вилейского, Смолевичского, Борисовского и Крупского) областей. В Витебской области ограничения касаются Россонского, Городокского, Ушачского, Лепельского, Шумилинского, Чашникского, Бешенковичского, Сенненского и Лиозненского районов.

Оперативные данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера размещены на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализуется. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.