Экстрасенс объяснила, как у Тимати возник «венец безбрачия» и чем это чревато

— Потому что в отношении него очень много сделано магических атак, приворотов. Женщины хотели его к себе приворожить. И нужно провести работу, которая восстанавливает его поле. Только в этом случае у него может построиться личная жизнь. Будет снят блок на отношения, то есть открыта дорога к формированию личной жизни, — объяснила Миронова.