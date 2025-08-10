Экстрасенс объяснила, как у Тимати возник «венец безбрачия» и чем это чревато

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и его возлюбленная Валентина Иванова 8 августа стали родителями. Это уже третий ребенок музыканта. Причем все дети появились на свет от разных женщин и вне брака. Почему Тимати никак не встретит женщину, на которой захочет жениться, «Вечерней Москве» рассказала экстрасенс Дарья Миронова.
По ее мнению, у Тимати — «венец безбрачия», поэтому он начинает отношения, а со временем теряет интерес и бросает избранницу.
— Родить ребенка, как говорится, дело не хитрое, а вот семью построить — это совершенно другая история. Он избегает брака, потому что на нем стоит блок, венец безбрачия, — уверена экстрасенс.
Чтобы Тимати смог полноценно построить личную жизнь и действительно стать счастливым в браке, ему необходимо «поставить защиту», заверила эксперт.
— Потому что в отношении него очень много сделано магических атак, приворотов. Женщины хотели его к себе приворожить. И нужно провести работу, которая восстанавливает его поле. Только в этом случае у него может построиться личная жизнь. Будет снят блок на отношения, то есть открыта дорога к формированию личной жизни, — объяснила Миронова.
Если провести эту работу, у него есть шанс построить отношения с нынешней женщиной, которая только родила ему третьего ребенка, считает экстрасенс.
— Но если этого не сделать, то все повторится сначала: появится еще одна женщина, и так будет до бесконечности. То есть он будет делать детей от разных женщин, строить отношения, а в итоге ни к чему не придет. Тимати может остаться один, — добавила Миронова.
Первого ребенка артисту подарила модель Алена Шишкова: у них общая дочь по имени Алиса, которую в основном воспитывает мама рэпера Симона Юнусова. Второй ребенок у Тимати появился в отношениях с моделью Анастасией Решетовой. Девушка подарила ему сына Ратмира.
Психолог Адиля Бурова же убеждена, что рэпер просто не видит будущую супругу ни в одной из своих женщин. Она допустила, что место возлюбленной в его жизни может быть занято мамой.