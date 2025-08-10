Ростовская область открывает рекордные 11 новых школ к 1 сентября

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.
Школа № 116 в Ростове оснащена инженерными лабораториями при поддержке «Ростеха», актовым залом на 540 мест, спортивными площадками и библиотекой-медиацентром.
Еще две школы построят в Батайске и Азове, по одной — в Цимлянском и Мясниковском районах. До конца 2025 года сдадут три дополнительные школы в Аксае, Ростове и Красносулинском районе (2 000 мест).
Параллельно завершен капремонт в ростовской школе № 92 на проспекте Стачки: усилены конструкции, обновлены фасад и инфраструктура. Всего в 2025 году капитально отремонтируют 43 образовательных учреждения (11 откроются к 1 сентября).
Слюсарь подчеркнул, что темпы строительства сохранятся. Для безопасности у всех объектов проверят пешеходные переходы. Программа развития школ рассчитана до 2030 года для ликвидации дефицита мест в 9 муниципалитетах.