Ростовская область открывает рекордные 11 новых школ к 1 сентября

К началу учебного года в Ростовской области откроют 11 новых школ почти на 10 тысяч мест. Пять из них впервые в современной истории появятся в Ростове.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Школа № 116 в Ростове оснащена инженерными лабораториями при поддержке «Ростеха», актовым залом на 540 мест, спортивными площадками и библиотекой-медиацентром.

Еще две школы построят в Батайске и Азове, по одной — в Цимлянском и Мясниковском районах. До конца 2025 года сдадут три дополнительные школы в Аксае, Ростове и Красносулинском районе (2 000 мест).

Параллельно завершен капремонт в ростовской школе № 92 на проспекте Стачки: усилены конструкции, обновлены фасад и инфраструктура. Всего в 2025 году капитально отремонтируют 43 образовательных учреждения (11 откроются к 1 сентября).

Слюсарь подчеркнул, что темпы строительства сохранятся. Для безопасности у всех объектов проверят пешеходные переходы. Программа развития школ рассчитана до 2030 года для ликвидации дефицита мест в 9 муниципалитетах.