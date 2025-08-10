Ричмонд
Техническая неисправность задержала поезда под Красноярском

На участке железной дороги между станциями Минино и Бугач произошла аварийная ситуация с грузовым составом.

На участке железной дороги между станциями Минино и Бугач произошла аварийная ситуация с грузовым составом. Инцидент зафиксировали 10 августа около 17:00, это повлекло временные ограничения движения. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, проблема затронула в том числе пригородные маршруты.

Специалисты осмотрели поврежденный подвижной состав. Краевое управление надзорного ведомства взяло ситуацию на особый контроль. Организована проверка соблюдения требований безопасности на железнодорожном транспорте.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что ливень парализовал автомагистрали в Красноярске.