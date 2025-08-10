Техническая неисправность задержала поезда под Красноярском

На участке железной дороги между станциями Минино и Бугач произошла аварийная ситуация с грузовым составом. Инцидент зафиксировали 10 августа около 17:00, это повлекло временные ограничения движения. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, проблема затронула в том числе пригородные маршруты.
Специалисты осмотрели поврежденный подвижной состав. Краевое управление надзорного ведомства взяло ситуацию на особый контроль. Организована проверка соблюдения требований безопасности на железнодорожном транспорте.
