Техническая неисправность задержала поезда под Красноярском

На участке железной дороги между станциями Минино и Бугач произошла аварийная ситуация с грузовым составом. Инцидент зафиксировали 10 августа около 17:00, это повлекло временные ограничения движения. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, проблема затронула в том числе пригородные маршруты.