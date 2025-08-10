Ричмонд
Рейс SU 646 Новосибирск — Бангкок перенесен на 16 часов из-за поломки самолёта

Авиакомпания предоставила пассажирам отель и трансфер.

Источник: Om1 Новосибирск

Вылет рейса SU 646 Новосибирск — Бангкок, запланированный на сегодня в 15:40 по местному времени, перенесён на 7:40 утра завтрашнего дня из-за поломки самолёта Boeing 737−800.

По словам пассажиров, причиной задержки стала поломка двигателя. После нескольких переносов вылета авиакомпания приняла решение вызвать резервный борт из Москвы.

«Самолёт не смогли починить. Вылет запланирован на завтра. Ожидаем новый самолёт из Москвы», — сообщили пассажиры тг-каналу «Осторожно, новости».

Авиакомпания предоставила пассажирам отель и трансфер. При этом многие пассажиры обеспокоены тем, что из-за задержки они не успеют на запланированные стыковочные рейсы в Азии.