Жители Краснодара третий день жалуются на перебои с мобильным интернетом

Жители Краснодара третий день сталкиваются с перебоями в работе мобильного интернета. Как отмечают пользователи в соцсетях, проблемы с доступом к сети снова начались утром 10 августа.

Источник: Коммерсантъ

Из-за сбоев у краснодарцев возникли трудности с вызовом такси и оплатой товаров в магазинах и аптеках. В некоторых общественных заведениях также перестал работать Wi-Fi.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», Краснодарский край занял второе место среди регионов России по количеству жалоб на отсутствие интернета. За три часа поступило около 117 обращений от абонентов разных операторов связи.

Днем ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев объяснил в своем Telegram-канале, что отключения могут быть связаны с обеспечением безопасности в отдельных муниципалитетах.

В период с 11.30 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены три БПЛА над Краснодарским краем. Всего за прошедшую ночь в небе над регионом ликвидировали 29 дронов.

