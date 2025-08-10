Ричмонд
Белорусов ждет грозовая ночь: страну накроют ливни и шквалистый ветер до 24 м/с

В ночь на понедельник, 11 августа, на большей части территории страны ожидаются грозы, местами — сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. На западе порывы могут достигать 21−24 м/с, предупреждают синоптики.

+24° 3 м/с 74% 764 мм рт. ст. +21°
Источник: Смартпресс

Объявлен оранжевый уровень опасности. Непогода начнется еще вечером в воскресенье, 10 августа. В Минске во второй половине дня прогнозируется гроза с порывами ветра до 20 м/с.

Днем 11 августа ситуация изменится: осадков практически не будет, а воздух в отдельных районах прогреется до +25 °C.

Прогноз погоды от синоптика Рябова на неделю

Со вторника в Беларусь придет антициклон. Ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Температура во вторник — +19… +24 °C, в среду — +23… +28 °C.

В четверг в Бресте воздух прогреется до +33 °C, в Витебске — до +24 °C. В пятницу на север страны вернутся кратковременные дожди, температура составит от +19 °C на северо-западе до +27 °C на юге.

Выходные будут неустойчивыми: прогнозируются локальные кратковременные дожди и грозы, туман в ночные и утренние часы. В субботу днем ожидается +19… +24 °C, в воскресенье — +22… +26 °C.