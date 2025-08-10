Ричмонд
Ливни и град обрушатся на Башкирию

На Башкирию обрушатся сильные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 62% 764 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии синоптики прогнозируют непогоду. По информации республиканского Госкомитета по ЧС, в ближайшие сутки регион накроют ливни, возможны грозы и даже град, а в Мелеузовском районе Башкирии ожидается высокая угроза пожаров. Также из-за сильных осадков видимость на дорогах кое-где упадет до 500−1000 метров, говорят спасатели.

В Уфе погода тоже не порадует: небо затянут тучи, временами пойдет дождь, а ночью местами он усилится до ливня с грозами. Ветер сначала подует с востока, а к ночи развернется на западный, местами его порывы достигнут 14 метров в секунду.

Температура 11 августа ночью не опустится ниже +13 градусов, а днем воздух прогреется максимум до +20.