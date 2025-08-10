Кухонный сейф: как выбрать холодильник и какие необычные модели есть на рынке

Чтобы качественно помыть холодильник, дайте ему разморозиться, если он не автоматический. Выньте все съемные полки, ящики, лотки и другие аксессуары. Ускорить процесс разморозки можно следующим образом: емкость с горячей водой нужно поставить на нижнюю полку. Не используйте жесткие щетки, абразивные средства или металлические предметы для очистки, чтобы не повредить пластик. Промойте съемные элементы в теплой мыльной воде или растворе соды/уксуса. Эти средства хорошо устраняют запахи и различные виды загрязнений.