Длившаяся 30 часов магнитная буря завершилась на Земле — что ждать белорусам

Специалисты уточнили: по данным на утро воскресенья, 10 августа, геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась. Геомагнитные индексы примерно десять часов находятся в зеленой зоне. Однако Земля продолжает и далее находиться в зоне действия корональных дыр, наблюдающихся на Солнце. Кроме того, скорость солнечного ветра повышена на примерно 50% в сравнении с нормальными значениями.