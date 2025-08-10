Длившаяся 30 часов магнитная буря завершилась на Земле — что ждать белорусам. Подробности обнародовали в официальном телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Специалисты уточнили: по данным на утро воскресенья, 10 августа, геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась. Геомагнитные индексы примерно десять часов находятся в зеленой зоне. Однако Земля продолжает и далее находиться в зоне действия корональных дыр, наблюдающихся на Солнце. Кроме того, скорость солнечного ветра повышена на примерно 50% в сравнении с нормальными значениями.
Ученые предупреждают, что в связи с указанным, сохраняются риски геомагнитных возмущений, которые будут присутствовать до середины недели.
«Прошедшая магнитная буря длилась более 30 часов и достигла в пике уровня G2.0, что стало самым сильным значением с аналогичного события от 13−14 июня этого года», — сообщили специалисты.
