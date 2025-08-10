Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый рейс из Алматы приземлился в Минске

Новая точка на карте полетов! Минск и Алматы теперь связывает прямое авиасообщение. Первый рейс из южной столицы Казахстана сегодня приземлился Национальном аэропорту.

Источник: ОНТ

Лайнер по традициям гостеприимства торжественно встретили водной аркой и караваем. Направление откроет новые возможности для путешествий и деловых поездок без лишних пересадок и потерь времени. Первый же рейс стал востребованным: загрузка — около 70 процентов. В числе пассажиров — представители бизнеса и туристы.

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути составит чуть более пяти часов. Обратный рейс вылетел в Алматы сегодня же утром. Многие летят в Казахстан после отдыха в Беларуси.

Ожидается, что прямое сообщение еще больше укрепит экономические и культурные связи между странами. Сейчас прорабатывается вопрос открытия авиамаршрутов и в другие города Казахстана.