Первый рейс из Алматы приземлился в Минске

Лайнер по традициям гостеприимства торжественно встретили водной аркой и караваем. Направление откроет новые возможности для путешествий и деловых поездок без лишних пересадок и потерь времени. Первый же рейс стал востребованным: загрузка — около 70 процентов. В числе пассажиров — представители бизнеса и туристы.
Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути составит чуть более пяти часов. Обратный рейс вылетел в Алматы сегодня же утром. Многие летят в Казахстан после отдыха в Беларуси.
Ожидается, что прямое сообщение еще больше укрепит экономические и культурные связи между странами. Сейчас прорабатывается вопрос открытия авиамаршрутов и в другие города Казахстана.