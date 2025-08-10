Первый рейс из Алматы приземлился в Минске

Лайнер по традициям гостеприимства торжественно встретили водной аркой и караваем. Направление откроет новые возможности для путешествий и деловых поездок без лишних пересадок и потерь времени. Первый же рейс стал востребованным: загрузка — около 70 процентов. В числе пассажиров — представители бизнеса и туристы.