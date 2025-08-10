«Мин яратам сине, Татарстан»: Галимова показала фото Минниханова в интересной каске

На опубликованном снимке Минниханов внимательно осматривает продукцию, которую выпускает завод ООО «Кулонэнергомаш». Данное предприятие делает оборудование для заводов железобетонных изделий и сельскохозяйственной отрасли, сталелитейную продукцию и изделия из чугуна, а также проектирует и собирает оборудования для объектов газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслей промышленности.
На голове у Раиса РТ — белая каска, на которой написано: «Мин яратам сине, Татарстан (“Я люблю тебя, Татарстан!” — прим. Т-и)».
«Когда ты каждую минуту думаешь про Татарстан!» — написала Галимова в посте.