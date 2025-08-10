Миронов призвал ограничить максимальную торговую наценку на продукты

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что нужно ограничить максимальную торговую наценку на продукты питания, имеющие социальную значимость.
«Нужен комплекс мер по обузданию дороговизны. Прежде всего с 1 сентября зафиксировать цены на самые востребованные продтовары. Перейти на прямые поставки, что называется, с полей и долгосрочные соглашения между аграриями и ритейлом, плюс поддержка сельхозпроизводителей. И все это под жестким контролем государства», — сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что ограничение торговых наценок на самые востребованные продукты — программное требование СРЗП, и партия добивается введения этой нормы уже несколько лет.
«Давайте возьмем за правило: в любом магазине, в любой сети, гипермаркете — торговая наценка максимум 15% от первой оптовой закупки у поставщика этой продукции. У нас она может составлять 100%, 150%. С какого перепуга? Этим борьба с продовольственной инфляцией не исчерпывается», — добавил депутат.
В пример Миронов привел ситуацию с ценами на куриные яйца, которые, по его словам, «вдруг рухнули» почти втрое. Это, как считает политик, показывает, что дело не только в наценках, и надо пресекать спекуляцию по всей цепочке.