«Высота 35 метров и это единственный аттракцион в Беларуси». В Минске заработал экстремальный аттракцион «Башня свободного падения»

Экстремальный аттракцион высотой 35 метров заработал в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Экстремальный аттракцион высотой 35 метров заработал в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе администрации Первомайского района.

«Официально: в парке имени Челюскинцев начал работу аттракцион “Башня свободного падения!” — сказано в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что аттракцион проверили специалисты Госпромнадзора. Вместе с тем все необходимые испытания были успешно проведены, получены сертификаты, а также результаты технического освидетельствования.

Экстремальный аттракцион высотой 35 метров заработал в минском парке Челюскинцев. Фото: телеграм-канал администрации Первомайского района.

В администрации пояснили, что аттракцион представляет из себя вертикальную конструкцию, имитирующую эффект настоящего свободного падения. Так, посетители размещаются в открытой кабине. После этого она медленно начинает подниматься на верх. На пике высоты происходит резкий сброс вниз, создавая при этом стремительное падение.

«Высота башни в парке имени Челюскинцев 35 метров. Это единственный такой аттракцион в стране», — уточнили в администрации Первомайского района Минска.

