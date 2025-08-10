«Высота 35 метров и это единственный аттракцион в Беларуси». В Минске заработал экстремальный аттракцион «Башня свободного падения»

В администрации пояснили, что аттракцион представляет из себя вертикальную конструкцию, имитирующую эффект настоящего свободного падения. Так, посетители размещаются в открытой кабине. После этого она медленно начинает подниматься на верх. На пике высоты происходит резкий сброс вниз, создавая при этом стремительное падение.